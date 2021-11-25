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لبنان
إلى اللبنانيين.. إليكم السعر الجديد لربطة الخبز
Lebanon 24
25-11-2021
|
11:01
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أصدر وزير الاقتصاد أمين سلام قراراً جديداً حدّد بموجبه سعراً جديداً لربطة الخبز، إذ أصبح 10 آلاف ليرة لبنانية.
وفي ما يلي، نص القرار الصادر عن سلام:
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