إلى اللبنانيين.. إليكم السعر الجديد لربطة الخبز

أصدر وزير الاقتصاد أمين سلام قراراً جديداً حدّد بموجبه سعراً جديداً لربطة الخبز، إذ أصبح 10 آلاف ليرة لبنانية.

وفي ما يلي، نص القرار الصادر عن سلام: