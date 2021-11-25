بيانٌ من مصرف لبنان.. كم بلغ حجم التداول على منصة "صيرفة"؟

أعلن مصرف لبنان في بيان، أن "حجم التداول على منصة صيرفة بلغ لهذا اليوم، 3 ملايين وثلاثمائة ألف دولار أميركي بمعدل 20000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".وأضاف البيان: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة، وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".