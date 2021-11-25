لبنان

سعر جديد للبنزين غداً.. هل سيرتفع ثمنه؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-11-2021 | 12:18
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قال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لـ"لبنان24" إنّ "جدول أسعار المحروقات الذي سيصدرُ يوم غدٍ الجمعة سيشهدُ ارتفاعاً في سعر البنزين والمازوت والغاز، نظراً لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية". 
 

وأوضح البراكس أنّ "هذا الارتفاع قد يكون طفيفاً، وهو مرتبطٌ بشكل مباشر بالدولار الذي سيحتسب مصرف لبنان على أساسه الـ90% من سعر صفيحة البنزين"، وأردف: "كان مصرف لبنان احتسبَ الدولار في الجدول السابق على أساس سعر 19500 ليرة لبنانية، والسؤال هو: هل سيعتمد مصرف لبنان هذا السعر في جدول الغد وسط ارتفاع سعر العملة الخضراء في السوق الموازية؟".
 

ولفت البراكس إلى أنّنا "لن نشهد تقلبات كبيرة في سعر المحروقات في الفترة الحالية"، مشيراً إلى أن "ذلك يرتبطُ حُكماً بانخفاض سعر النفط عالمياً"، وأضاف: "ما يحصل هو أن برميل النفط يتراجع عالمياً بشكل متتابع، وعليه فإنّ ذلك يجب أن يعني تراجعاً في سعر المحروقات لدينا، لكن ارتفاع سعر الدولار لا يحقق هذا التراجع". 
 

وأردف: "لو كان سعر الدولار يشهدُ ثابتاً أو انخفاضاً، لكنا شهدنا تراجعاً في سعر المحروقات، لكنه في الوقت الحالي فإنّ تراجع النفط عالمياً هو الذي أدى إلى تقليص حجم التقلبات في الأسعار لدينا". 

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