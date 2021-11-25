لبنان

الراعي تابع مع زواره أوضاع وشجون 400 مؤسسة رعائية

Lebanon 24
25-11-2021 | 14:06
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي روجيه اده وزوجته أليس اده على رأس وفد فرنسي من رجال وسيدات أعمال، وعرض الوفد "المشاريع الانسانية التي يعملون عليها، والتي تقوم على تأمين مختلف أنواع المساعدات وتوزيعها في لبنان".
 
كذلك، استقبل الراعي وفداً من المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية والاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة، عرض للمشاكل والتحديات التي تواجهها 400 مؤسسة تعنى بالعمل الاجتماعي والانساني والرعائي وتخدم الأطفال والأيتام وذووي الاعاقة والمدمنين وكبار السن.
 
وشدد الوفد في صرخة أطلقها أمام الراعي، على "ضرورة الاسراع في إيجاد حل للأزمة المالية المتمثلة بغياب دفع المستحقات من الدولة اللبنانية منذ أكثر من سنتين، ما قد يدفع بهذه المؤسسات الى الاقفال تباعا وفي وقت قريب"، كما اعتبر الوفد أن "هناك ضرورة لإعادة النظر في قيمة البدل المدفوع من الدولة اللبنانية عن كل منتسب الى هذه المؤسسات".
 
من جهته تعهد الراعي ب"متابعة الملف بإهتمام وعناية مع وزير الشؤون الاجتماعية وكل الجهات المعنية"، منوها ب"الدور الانساني الذي تقوم به هذه المؤسسات الاجتماعية".
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