لا تعليق للإضراب المفتوح لموظفي الإدارات العامة

نفت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، الإشاعة التي يتم تداولها عن سعي الهيئة لتأمين يوم أو يومي عمل في الأسبوع.



وأكدت الهيئة الإدارية للرابطة، أنها مستمرة في الإضراب المفتوح لحين تحقيق المطالب.