لبنان

لا تعليق للإضراب المفتوح لموظفي الإدارات العامة

Lebanon 24
25-11-2021 | 14:53
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نفت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، الإشاعة التي يتم تداولها عن سعي الهيئة لتأمين يوم أو يومي عمل في الأسبوع.  

وأكدت الهيئة الإدارية للرابطة، أنها مستمرة في الإضراب المفتوح لحين تحقيق المطالب.
 
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