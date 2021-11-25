لبنان

استقالة

Lebanon 24
25-11-2021 | 17:45
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بلغ عدد القضاة من طائفة معينة الراغبين بالاستقالة، ما لا يقل عن 20 قاضياً من الرتب العالية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
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