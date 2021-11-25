لبنان

هل يواجه القضاء خطر الانهيار؟ وماذا تسلم عبود؟

Lebanon 24
25-11-2021 | 22:20
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كتبت" النهار": رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، تسلم كتب استقالة القاضيات جانيت حنا، وكارلا قسيس، ورولا الحسيني، وكانت حنا ردت دعوى لتنحية بيطار، وجرى التشكيك في صوابية قرارها، لكن الاسباب تبقى معنوية لا مادية، وهي احتجاجاً على الوضع الصعب الذي بلغه القضاء والتدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية والتشكيك في القرارات التي تصدر عن قضاة ومحاكم في معظم الملفات لا سيما انفجار المرفأ،ووعد عبود بمناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للمجلس، لكن ووفقا لمصادر مطلعة تصر القاضيات على الاستقالة، ومن المتوقع ان يتبعها استقالات جديدة.
(النهار)
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