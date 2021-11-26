إستعمال الهاتف خلال السير على الطريق خطر... هذا ما حصل في طرابلس

قام ملثمان يستقلان دراجة نارية ليلا بسلب الهاتف الخليوي لاحد الاشخاص اثناء سيره على بولفار طرابلس بالقرب من مطعم kfc ليفرا بعدها الى جهه مجهولة، وفق مندوبة "لبنان 24".

وتكررت هذه الاعمال في الاونة الاخيرة.