في بعلبك... أطلق النار على رأسه في بستان أهله

أفادت مندوبة "لبنان 24"عن العثور على الشاب ح. ي. ع. جثة في أحد بساتين نحلة ببعلبك.

وحضرت القوى الامنية وبدات تحقيقاتها، ووفق المعلومات فقط أطلق النار على رأسه خلال تواجده في بستان يعود لأهله.