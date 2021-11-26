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لبنان
في بعلبك... أطلق النار على رأسه في بستان أهله
Lebanon 24
26-11-2021
|
00:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24"عن العثور على الشاب ح. ي. ع. جثة في أحد بساتين نحلة ببعلبك.
وحضرت القوى الامنية وبدات تحقيقاتها، ووفق المعلومات فقط أطلق النار على رأسه خلال تواجده في بستان يعود لأهله.
المصدر: لبنان 24
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