لبنان

قريباً.. " الغاتو " بشكل مختلف

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-11-2021 | 03:15
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شكت مصادر في قطاع الباتيسري من عدم توافر الفواكه التي توضع ضمن قوالب "الغاتو "كالفريز والمانغا، بسبب اسعارها المرتفعة وكلفة استيرادها. وأكدت المصادر أنها ستعمل على استبدال هذا النوع من الفواكه، بأخرى أقل ثمناً، وسيؤدي هذا الأمر الى "اختفاء" أنواع من الحلويات من السوق، بعدما كانت ترتكز بشكل أساسي على هذه الأصناف.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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