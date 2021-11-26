لبنان

لويس لحود في اليوم العالمي للزيتون: من تراث لبنان

Lebanon 24
26-11-2021 | 02:59
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غرد المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود عبر حسابه على "تويتر": "شجرة الزيتون ارتبطت بعمر لبنان، وزيت الزيتون سفير جديد يحمل اصالته من لبنان ويتألق في اصقاع العالم. الزيتون من تراث لبنان، وزيت الزيتون اللبناني البكر الممتاز غذاء ودواء. 26 تشرين الثاني اليوم العالمي للزيتون".
 
وأرفق تغريدته بصورة من أقدم أشجار الزيتون في العالم في بشعلة في قضاء البترون.
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