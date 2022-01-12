لبنان

فتفت لـ"السياسة" الكويتية: نخشى على لبنان من ممارسات "حزب الله"

Lebanon 24
12-01-2022 | 17:00
A-
A+
Doc-P-906543-637776261556552068.jpg
Doc-P-906543-637776261556552068.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال النائب السابق د. أحمد فتفت لـ"السياسة" الكويتية إن "الاحتلال الإيراني تكرس منذ فترة طويلة، وباعتقادي أن أول انتصار للمجلس هو كرس الفكرة فعلاً بأن هناك احتلالاً إيرانياً قائماً في لبنان، والغريب أن حزب الله ينتفض ضد هذه الكلمة، في حين أن القيادة الإيرانية هي التي يجب أن تتحمل المسؤولية، إذ إن أكثر من قائد إيراني سبق وصرح، أن هناك أربع عواصم عربية تحتلها إيران، وأن هناك ستة جيوش تابعة للحرس الثوري، وهذا الكلام يكرس منطق الاحتلال".
وشدّد على أنه "أصبح لدى الكثير من اللبنانيين قناعة، بأنه دون رفع الاحتلال لن نتمكن من تحقيق أي هدف من أهداف الإصلاح السياسي أو الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي، باعتبار أن الاحتلال الإيراني فرض نوعاً من الممارسة السياسية التعطيلية على مستوى مؤسسات الدولة الدستورية، وجر البلد إلى إنهيار، بالتالي فإن محاربة الفساد لا يمكن أن تتحقق إلا باستعادة الدولة، من خلال إلغاء الاحتلال الإيراني عبر سلاح حزب الله".
وأشار إلى أن "الانتصار الثاني يمكن أن يتحقق، عندما تقتنع القوى السيادية في مجملها، وهي أغلبية، بأن هناك احتلالاً إيرانياً للبنان، لا بد من مقاومته، وألا نكتفي بمصالحات وتسويات، تؤدي بنا إلى مزيد من الخراب"، متحدثاً عن خطوات سياسية سيتخذها المجلس على المدى الطويل، لأن حل مشكلة الاحتلال الإيراني يحتاج وقتاً.
وشدّد على أن "المخاطر على الكيان تتزايد، بعد كل ما جرى ويجري، لا بل أن هذا الكيان يتلاشى، هذا كيان أسس على الجامعات والمدارس والمستشفيات، وعلى القطاعات المصرفية والسياحية والفندقية، والتي للأسف دمرت، ولذلك فإننا نخشى فعلاً على هذا الكيان، وهذا ما يفعله حزب الله تدريجاً من خلال محاولة القضاء على الكيان اللبناني، حتى يمكنه التملك أكثر لمصلحة المحور الممتد من طهران إلى بيروت".
(السياسة الكويتية)
المصدر: السياسة الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2022-01-12
18:19 | 2022-01-12
18:10 | 2022-01-12
18:01 | 2022-01-12
17:40 | 2022-01-12
17:00 | 2022-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website