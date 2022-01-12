فتفت لـ"السياسة" الكويتية: نخشى على لبنان من ممارسات "حزب الله"

قال النائب السابق د. أحمد فتفت لـ"السياسة" الكويتية إن "الاحتلال الإيراني تكرس منذ فترة طويلة، وباعتقادي أن أول انتصار للمجلس هو كرس الفكرة فعلاً بأن هناك احتلالاً إيرانياً قائماً في لبنان، والغريب أن حزب الله ينتفض ضد هذه الكلمة، في حين أن القيادة الإيرانية هي التي يجب أن تتحمل المسؤولية، إذ إن أكثر من قائد إيراني سبق وصرح، أن هناك أربع عواصم عربية تحتلها إيران، وأن هناك ستة جيوش تابعة للحرس الثوري، وهذا الكلام يكرس منطق الاحتلال".

وشدّد على أنه "أصبح لدى الكثير من اللبنانيين قناعة، بأنه دون رفع الاحتلال لن نتمكن من تحقيق أي هدف من أهداف الإصلاح السياسي أو الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي، باعتبار أن الاحتلال الإيراني فرض نوعاً من الممارسة السياسية التعطيلية على مستوى مؤسسات الدولة الدستورية، وجر البلد إلى إنهيار، بالتالي فإن محاربة الفساد لا يمكن أن تتحقق إلا باستعادة الدولة، من خلال إلغاء الاحتلال الإيراني عبر سلاح حزب الله".

وأشار إلى أن "الانتصار الثاني يمكن أن يتحقق، عندما تقتنع القوى السيادية في مجملها، وهي أغلبية، بأن هناك احتلالاً إيرانياً للبنان، لا بد من مقاومته، وألا نكتفي بمصالحات وتسويات، تؤدي بنا إلى مزيد من الخراب"، متحدثاً عن خطوات سياسية سيتخذها المجلس على المدى الطويل، لأن حل مشكلة الاحتلال الإيراني يحتاج وقتاً.

وشدّد على أن "المخاطر على الكيان تتزايد، بعد كل ما جرى ويجري، لا بل أن هذا الكيان يتلاشى، هذا كيان أسس على الجامعات والمدارس والمستشفيات، وعلى القطاعات المصرفية والسياحية والفندقية، والتي للأسف دمرت، ولذلك فإننا نخشى فعلاً على هذا الكيان، وهذا ما يفعله حزب الله تدريجاً من خلال محاولة القضاء على الكيان اللبناني، حتى يمكنه التملك أكثر لمصلحة المحور الممتد من طهران إلى بيروت".

(السياسة الكويتية)