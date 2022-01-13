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لبنان
في "يوم الغضب"... إرتفاع جديد بأسعار المحروقات
Lebanon 24
13-01-2022
|
00:56
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أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدولاً جديداً لأسعار المحروقات التي شهدت ارتفاعاً كبيراً، وجاءت على الشكل الآتي:
- البنزين 95 أوكتان: 377800 ليرة لبنانية.
- البنزين 98 أوكتان: 390600 ليرة لبنانية.
- الديزل أويل: 410000 ليرة لبنانية.
الغار: 359500 ليرة لبنانية.
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