في "يوم الغضب"... إرتفاع جديد بأسعار المحروقات

أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدولاً جديداً لأسعار المحروقات التي شهدت ارتفاعاً كبيراً، وجاءت على الشكل الآتي:- البنزين 95 أوكتان: 377800 ليرة لبنانية.- البنزين 98 أوكتان: 390600 ليرة لبنانية.- الديزل أويل: 410000 ليرة لبنانية.