لبنان

في "يوم الغضب"... إرتفاع جديد بأسعار المحروقات

Lebanon 24
13-01-2022 | 00:56
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أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدولاً جديداً لأسعار المحروقات التي شهدت ارتفاعاً كبيراً، وجاءت على الشكل الآتي:

- البنزين 95 أوكتان: 377800  ليرة لبنانية.

- البنزين 98 أوكتان: 390600  ليرة لبنانية.

- الديزل أويل: 410000 ليرة لبنانية.
 
الغار: 359500 ليرة لبنانية.
 
 

لبنان

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