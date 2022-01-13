لبنان

أمن الدولة يصدر بيانا توضيحياً.. هذا ما قاله عن قرار منع سفر حاكم مصرف لبنان

Lebanon 24
13-01-2022 | 03:28
A-
A+
Doc-P-906685-637776671141113832.jpg
Doc-P-906685-637776671141113832.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

في ظلّ الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، وعوض أن تكون الجهود مُنصبّة لمعالجة الأوضاع المعيشية والأمنية، يلجأ البعض الى مواقف مبنيّة على معلومات مغلوطة تزيد الوضع سوءاً، وآخرها كانت تغريدة لأحد الصحافيين بتاريخ ١٢-١-٢٠٢٢ حول قرار منع سفر حاكم مصرف لبنان والتي استدعت ردوداً متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، والغريب أنه صرّح في تغريدة اخرى ان القاضية عون هي من اتصلت به وأفادته بذلك.

وتبياناً للحقيقة، تجد المديرية العامة لأمن الدولة نفسها ملزمة بالتوضيح أن القاضية عون احالت الى مديرية جبل لبنان الاقليمية في أمن الدولة قرارين بمنع السفر بحق حاكم مصرف لبنان، وعملاً بأصول المراسلات العسكرية وكيفية سير البريد، لا يمكن لمديرية اقليمية مخاطبة المديرية العامة للأمن العام مباشرة، لذلك اُرسلت القرارين المذكورين الى المديرية العامة لأمن الدولة التي بدورها ضمّتهما وأرسلتهما إلى الأمن العام وفقاً للأصول.

انّ المديريّة العامّة لأمن الدولة تشدّد على التزامها الدائم بالقانون، وهو الذي يُحدّد كيفية عملها واجراءاتها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2022-01-13
03:44 | 2022-01-13
22:22 | 2022-01-12
06:00 | 2022-01-13
05:35 | 2022-01-13
05:30 | 2022-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website