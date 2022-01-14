لبنان

حرب الدولارات أداة

Lebanon 24
14-01-2022 | 17:01
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قيل في مجلس خاص أن حرب الدولارات هي أداة من أدوات إعادة ترتيب الأوضاع قبل التفاهمات مع صندوق النقد الدولي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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