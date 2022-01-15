لبنان

"الثورة العارمة" بدل الحوار

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-01-2022 | 02:45
A-
A+
Doc-P-907332-637778314829549038.jpeg
Doc-P-907332-637778314829549038.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يدور خلف الكواليس السياسية نقاش لحزب سياسي بارز حول ما يعتبره بديلا للحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث وُضعت على الطاولة فكرة "الثورة العارمة" التي قد يقودها هذا الحزب لوضع حدّ "للتعطيل الشامل" في لبنان. وبدا لافتاً تبنّي احد وزراء السياحة السابقين لهذا الطرح وتسويقه بوصفه "الحلّ المُرّ!
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:33 | 2022-01-15
04:30 | 2022-01-15
04:28 | 2022-01-15
04:20 | 2022-01-15
04:00 | 2022-01-15
03:55 | 2022-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website