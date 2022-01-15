"الثورة العارمة" بدل الحوار

يدور خلف الكواليس السياسية نقاش لحزب سياسي بارز حول ما يعتبره بديلا للحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث وُضعت على الطاولة فكرة "الثورة العارمة" التي قد يقودها هذا الحزب لوضع حدّ "للتعطيل الشامل" في لبنان. وبدا لافتاً تبنّي احد وزراء السياحة السابقين لهذا الطرح وتسويقه بوصفه "الحلّ المُرّ!