لبنان

الانترنت ينقطع عن مناطق لبنانية عديدة.. من هي؟

Lebanon 24
15-01-2022 | 05:41
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أبلغ العديد من المواطنين عن انقطاع خدمات الانترنت لديهم في مناطق خلدة، عرمون، بشامون.
ووفقاً للمعلومات، فإنّ الانقطاع جاء بعد عطلٍ طارئ لم تُعرف أسبابه بعد. 
 
 

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