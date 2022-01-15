الانترنت ينقطع عن مناطق لبنانية عديدة.. من هي؟

أبلغ العديد من المواطنين عن انقطاع خدمات الانترنت لديهم في مناطق خلدة، عرمون، بشامون.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ الانقطاع جاء بعد عطلٍ طارئ لم تُعرف أسبابه بعد.