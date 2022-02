خطار تسلّم هبة آلية إطفاء لصالح مركز الدفاع المدني في الأشرفية

تسلّم مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار برعاية وحضور السفيرة الأميركية في لبنان السيدة دوروثي شيا هبة مقدّمة من مؤسسة American Task Force On Lebanon كناية عن آلية إطفاء ذات محرك ثلاثي الاشتعال كتقدمة من مدينة لوس أنجلوس إلى المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان. سوف تذهب هذه الآلية التي تزن ٥٥،٠٠٠ رطل لصالح مركز الدفاع المدني في الأشرفية وستوفر إمكانات الاستجابة للطوارئ لمجتمع يضم أكثر من ٢٠٠،٠٠٠ قاطن. تأتي الهبة من أعضاء المنظمات الأميركية التي لا تبغي الربح Cedars Relief و The American Task Force on Lebanon -ATFL وبدعم من وزارة الدفاع الأميركية إضافة إلى عشرات المنظمات الأخرى التي عملت على إعادة تأهيل الشاحنة ونقلها وشحنها. ويشار إلى أنه حتى هذا التاريخ، قامت ATFL بجمع وتوزيع أكثر من ٥٠ مليون دولار من المساعدات للشعب اللبناني، كما أن Cedars Relief استجابت بأكثر من ٦ ملايين دولار من الإمدادات والأدوية.

وقد أقيم حفل استلام آلية الإطفاء عند الواحدة من ظهر اليوم في مقرّ العمليات المركزية في تحويطة فرن الشباك، بحضور الأستاذ وسيم كبارة رئيس مؤسسة People to People Aid Corp. وممثل مؤسسة American Task Force On Lebanon وموظفين ومتطوعين في الدفاع المدني.

وقد استهلّ الحفل بإقامة مراسم الإستقبال من قبل فرقة التشريفات في الدفاع المدني، ومن ثم النشيدين اللبناني والأميركي.



"يسعدنا ان نلتقي اليوم لاستلام هبة مقدّمة من مؤسسة American Task Force On Lebanon وهي عبارة عن آلية إطفاء من نوع Seagrave مخصّصة لمركز الدفاع المدني في الأشرفية الذي سارع عناصره،أسوةً بزملائهم، الى تنفيذ مهام الاسعاف والانقاذ فور وقوع الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت دون الإلتفات الى الأضرار التي أصابت مركزهم وآلياتهم، فبذلوا جهوداً جبّارة في أكثر الظروف قسوة وخطراً وبإمكانات متواضعة لا تتناسب مع حجم الكارثة".

وأضاف :"إن الدفاع المدني لم ولن يتأخر في تلبية النداء بالرغم من انعدام امكاناته ومستلزمات مهامه الدقيقة، كما ان عناصره موظفين ومتطوعين يعملون في أقسى الظروف رغم ان مطالبهم بقيت مهملة الى ان تولى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسّام مولوي مهامه فاعتبر قضية الدفاع المدني في سلم أولوياته وهو يجهد لتثبيت متطوعيه، ولتعزيز قدراته تبعاً للإمكانات المتوفرة، فله منا أكبر التحية والتقدير لهذه الإلتفاتة المسؤولة".

وتابع "نحن نعلم ان أصدقاء لبنان في العالم هم على استعداد لمساعدة لبنان على النهوض شرط البدء بتنفيذ إصلاحات بنيوية، لكننا نعتبر انه من الضروري وضع برنامج طارئ لإرساء الاستقرار، يؤدي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية وفي مقدمها استئناف الخدمات الحكومية الأساسية المرتبطة بالأمن والاستقرار والحماية المدنية للسكان وإبعاد المخاطر عنهم، وتندرج في هذا الإطار المساعدات المشكورة التي تقدمها الولايات المتحدة الأميركية للجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية وهي مساهمة جوهرية ودعامة أساسية تسبق انطلاق مرحلة نهوض الدولة في لبنان".

وقال "اما الدفاع المدني فهو الجناح المكمّل والضامن للحماية المدنية للناس وهو يستحق التفاتة لتعزيز قدراته وتجهيزاته، كما ودعم صمود أفراده أمام قسوة الظروف الحياتية التي يواجهونها، ولا بدّ ان يشملهم البرنامج الطارىء لحماية الاستقرار".

وأضاف "نحن نعتبر هبة مؤسسة American Task Force On Lebanon خطوة هامة تعكس مدى التقدير لمهام الحماية التي يؤديها الدفاع المدني على المستوى الوطني، ونأمل ان تكون باكورة اهتمام بهذا الجهاز الذي استحق محبة الناس وتأييدهم غير المشروط".

وختم قائلاً :"وإذ نتسلم آلية الإطفاء الموهوبة، أقدّر مشاركتكم في هذا الحفل، وأجدّد شكر الدفاع المدني لكل من يمدّ له يد المساعدة، ونتطلع الى المزيد من الخطوات الداعمة".



كما ألقى الأستاذ وسيم كبارة رئيس مؤسسة People to People Aid Corp. وممثل مؤسسة American Task Force On Lebanon كلمة أوضح فيها أن " الجالية اللبنانية الأمريكية المنتشرة من سان دييغو San DIEGO إلى ماين MAIN تفتخر بالخدمات التي يقدمها متطوعو الدفاع المدني المحليون للبنان ، وتنحني تواضعاً أمام تضحياتهم العظيمة".

وأردف أنه "منذ آب ٢٠٢٠ ، قامت مؤسسة American Task Force On Lebanon بتنظيم وتنسيق جهود المجتمع اللبناني الأمريكي في الولايات المتحدة وتمكنت من تقديم أكثر من ٥٠ مليون دولار من المساعدات الإنسانية إلى لبنان من خلال جهود الإدارة المحلية لمؤسسة People to People Aid Corp.

كما أن مؤسسة People to People Assistance Corp قامت بتسليم مساعدات إنسانية وإمدادات إغاثة طبية إلى العديد من مراكز الدفاع المدني في جميع أنحاء لبنان من العديسة إلى طرابلس.

وبعد إلقاء الكلمات سلّم مدير عام الدفاع المدني السفيرة شيا درعاً تذكارية ودرعاً ثانية من مركز الأشرفية إلى مركز الدفاع المدني في لوس أنجلوس وسلّم أيضاً السيّد كبارة درعاً عربون شكر وتقدير لمؤسسة ATFL .

وفي الختام تفقد العميد خطار والسفيرة شيا والحاضرون آلية الإطفاء التي ستوضع في خدمة أهالي منطقة الأشرفية والجوار واطلعوا على ما تحتويه من عتاد، ثم التأم الجميع للمشاركة في حفل كوكتيل أقيم بالمناسبة وقطع قالب الحلوى وإلتقاط صور تذكارية.