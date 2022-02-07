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لبنان
قضية الموظفة المحجبة ومجمّع الـ "ABC"... تفاصيل قضائية جديدة
Lebanon 24
07-02-2022
|
05:42
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تقدم صباح يوم الإثنين المحامون: محمد زياد جعفيل، وليد حدرج، ميشال فلاح، عبد العزيز جمعة، محمد صفصوف وعبير بنوت بإخبار من جانب النيابة العامة التمييزية في بيروت طالبين الإدعاء على أحد المجمعات التجارية في محلة الأشرفية وإحدى الشركات العاملة داخل المجمع، ليصار الى التحقيق معهما والإدعاء عليهما، ومن يظهره التحقيق فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً وتوقيفهم تمهيداً لإحالتهم أمام القضاء المختص بالجرائم الماسة بالدستور والحريات العامة والدين وإثارة الفتن، لاسيما المواد 317 و474 من قانون العقوبات.
ويأتي هذا الإخبار على اثر إقدام مجمّع تجاري في محلة الأشرفية على منع الموظفة "سمية.ح" من متابعة عملها لدى إحدى الشركات داخل المجمّع، وإنسحاب الشركة منه تأييداً للموظفة المحجبة، ورفضاً وإستنكاراً لقرار إدارة المجمّع، ونتيجة الإصرار على قرارها.
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