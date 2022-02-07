لبنان

قضية الموظفة المحجبة ومجمّع الـ "ABC"... تفاصيل قضائية جديدة

Lebanon 24
07-02-2022 | 05:42
A-
A+
Doc-P-915809-637798345657856151.jpg
Doc-P-915809-637798345657856151.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدم صباح يوم الإثنين المحامون: محمد زياد جعفيل، وليد حدرج، ميشال فلاح، عبد العزيز جمعة، محمد صفصوف وعبير بنوت بإخبار من جانب النيابة العامة التمييزية في بيروت طالبين الإدعاء على أحد المجمعات التجارية في محلة الأشرفية وإحدى الشركات العاملة داخل المجمع، ليصار الى التحقيق معهما والإدعاء عليهما، ومن يظهره التحقيق فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً وتوقيفهم تمهيداً لإحالتهم أمام القضاء  المختص بالجرائم الماسة بالدستور والحريات العامة والدين وإثارة الفتن، لاسيما المواد 317 و474 من قانون العقوبات.

ويأتي هذا الإخبار على اثر إقدام مجمّع تجاري في محلة الأشرفية على منع الموظفة "سمية.ح" من متابعة عملها لدى إحدى الشركات داخل المجمّع، وإنسحاب الشركة منه تأييداً للموظفة المحجبة، ورفضاً وإستنكاراً لقرار إدارة المجمّع، ونتيجة الإصرار على قرارها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2022-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:10 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:11 | 2022-02-07
11:31 | 2022-02-07
11:21 | 2022-02-07
11:05 | 2022-02-07
10:54 | 2022-02-07
10:51 | 2022-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website