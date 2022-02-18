لبنان

السفير الأوكراني زار جامعة الروح القدس لتقديم كتابه

Lebanon 24
18-02-2022 | 07:10
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زار سفير أوكرانيا إيهور أوستاش على رأس وفد جامعة الروح القدس- الكسليك، وكان في استقباله نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأب طوني عيد في مكتبه، وجرى البحث في أمور تربوية مشتركة.
 
ثم توجه السفير الأوكراني والوفد المرافق إلى المكتبة العامة بهدف تقديم كتابه "the gospel of Mazepa" الذي طبع في العام 1708 في حلب، والتقى مديرها الأب جوزيف مكرزل، حيث جال في أقسام المكتبة، وتعرف على كنوزها الخفية وتصفح كتاب مزامير الملك والنبي داود "The Book of the Psalms of David, King and Prophet"، وهو أول كتاب طبع في القسم الشرقي من السلطنة العثمانية، وقد جرت طباعته في دير مار أنطونيوس قزحيا في العام 1610.

واتفق السفير أوستاش والأب مكرزل على تعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات التي تعنى بالتراث الثقافي الأوكراني.
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