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لبنان

هل باتت البطاقة الدوائية قريبة؟

Lebanon 24
12-05-2022 | 02:35
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أعلن نقيب الصيادلة د. جو سلوم لصوت لبنان 100.3-100.5 عن "إطلاق وثيقة دواء مستدامة واستراتجية متكاملة بالتعاون مع وزارة الصحّة ومنظمة الصحّة العالمية تهدف الى تأمين الدواء الجيّد بأسعار مقبولة".
وأشار سلوم الى أنّ "البطاقة الدوائية تعطي القدرة لكلّ مريض بالحصول على الدواء وتفتح الأبواب أمام المانحين ليقدّموا الأموال مباشرة للبنانيين وليس للصناديق التي تُشكل مزراباً لمختلف أنواع الصفقات والهدر".
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وتمنى أن "تتبنّى السلطة المقبلة هذه الخطّة كي يتوفّر الدواء الجيّد للمريض بشكلٍ دائم".
 
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