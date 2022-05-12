خروقات فاضحة في انتخابات الموظفين.. هذا ما رصد في عكار

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قال الأمين العام للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات LADE روني الأسعد: "رصدنا مرشّحاً في عكار يقوم بالترويج لنفسه داخل قلم اقتراع، وبعض الأوراق تمّ تمزيقها ممّا أتاح للمندوبين رؤية الرقم السرّي".ورأى أنه "لا إلمام بالعملية الإنتخابية لدى عدد كبير من الموظّفين المقترعين الذين سيتسلّمون رئاسة الأقلام يوم الأحد".