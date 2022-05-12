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لبنان

خروقات فاضحة في انتخابات الموظفين.. هذا ما رصد في عكار

Lebanon 24
12-05-2022 | 03:24
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قال الأمين العام للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات LADE  روني الأسعد: "رصدنا مرشّحاً في عكار يقوم بالترويج لنفسه داخل قلم اقتراع، وبعض الأوراق تمّ تمزيقها ممّا أتاح للمندوبين رؤية الرقم السرّي".
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ورأى أنه "لا إلمام بالعملية الإنتخابية لدى عدد كبير من الموظّفين المقترعين الذين سيتسلّمون رئاسة الأقلام يوم الأحد".
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