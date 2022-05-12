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لبنان

فوج اطفاء طرابلس يعمل على اخماد حريق منزل في الميناء

Lebanon 24
12-05-2022 | 04:50
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يعمل عناصر من فوج اطفاء طرابلس على اخماد حريق منزل في مدينة الميناء بالقرب من مطعم الشاطئ الفضي طرابلس، وفق مندوبة "لبنان 24".

فيما لا تزال اسباب الحريق غير معروفة وقد غطت سحب الدخان سماء المنطقة.
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