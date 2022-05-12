ما جديد إستجرار الغاز عبر سوريا؟

كشف وزير الطاقة وليد فياض أنّه سيقوم الأحد بزيارة إلى سوريا للقاء نظيره السوري في مؤتمر الطاقة المتجدّدة.

وقال فياض بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء: "ستكون لنا جلسة طويلة على الهامش للبحث باستجرار الغاز عبر سوريا".