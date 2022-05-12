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لبنان

ما جديد إستجرار الغاز عبر سوريا؟

Lebanon 24
12-05-2022 | 06:14
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كشف وزير الطاقة وليد فياض أنّه سيقوم الأحد بزيارة إلى سوريا للقاء نظيره السوري في مؤتمر الطاقة المتجدّدة.
 
 
وقال فياض بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء: "ستكون لنا جلسة طويلة على الهامش للبحث باستجرار الغاز عبر سوريا".
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