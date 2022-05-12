وزارة العمل تنال موافقة مجلس الوزراء على خطة التحول الرقمي والطاقة الشمسية

أفاد مكتب وزير العمل مصطفى بيرم في بيان، بأن "مجلس الوزراء وافق في جلسته اليوم على الخطة التي تقدم بها وزير العمل ، وهي خطة استراتيجية لثلاثة سنوات ولا تكلف الدولة أي مبلغ، وتمكن الوزير بيرم من تامين الطاقة الشمسية للوزارة ، والتفاوض مع الجهات المانحة، وتجهيز الوزارة بكاملها من أجل التحول الرقمي الكامل، وصولاً الى اعتماد المعاملة الرقمية تسهيلا لمعاملات المواطنين، وتطوير نظم الاستخدام والتوظيف والتدريب المهني المعجل للبنانيين، بما يتوافق واحتياجات سوق العمل في هذا الظرف الصعب، وهذا يعتبر اول انجاز تقوم به وزارة في لبنان على هذا المستوى وبلا اي تكلفة على الخزينة اللبنانية على الاطلاق.

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وتقدم الوزير بيرم بالشكر من الخبراء والجمعيات الذين ساهموا في هذا الانجاز بتطوع كامل منهم".