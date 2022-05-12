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لبنان

الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

Lebanon 24
12-05-2022 | 06:31
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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 12 / 5 / 2022 ما بين الساعة 11.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: غندورية، طلوسة، علما الشعب، الطيري.
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وفي بيان آخر، افادت "ان وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 13.12.11.7.6.5 / 5 / 2022 اعتبارا من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 16.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية".
 
وفي بيان ثالث اعلنت "ان وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 13،5،2و17/ 5/ 2022 ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب العاقورة ، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة أسلحة خفيفة ومتوسطة".
 
وافادت في بيان رابع "ان وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 12 / 4 / 2022 ولغاية 13/ 5/ 2022 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا ـ الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".
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