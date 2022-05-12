بعثة الإتحاد الأوروبي: نشر 40 مراقبا سيعززون عمل البعثة في اليوم الإنتخابي

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أعلنت بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات، في بيان، انها نشرت " 40 مراقبا اليوم في المناطق اللبنانية كافة، سيعززون عمل البعثة في اليوم الإنتخابيٍ، وسينضمون إلى المراقبين في مهمة طويلة المدة والذين يقدمون تقارير منتظمة من الدوائر الإنتخابية في لبنان منذ منتصف نيسان".وقال رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات في لبنان جورج هولفيني:"ننشر اليوم 40 مراقبا في مهمة قصيرة المدة بعدما تلقوا تدريبا ليومين في بيروت.بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات موجودة في لبنان تلبية لدعوة وزارة الداخلية والبلديات. هدف هذه البعثة هو مرافقة الشعب اللبناني، كأصدقاء وجيران، في عبور العملية الإنتخابية".وتابع :بعثة الاتحاد الأوروبي موجودة في لبنان منذ آخر آذار عتد وصول الفريق الرئيسي المكون من 10 أخصائيين إنتخابيين لتغطية الجوانب المختلفة للعملية الإنتخابية.أريد تسليط الضوء على أن 30 مراقبا موجودا في مهمة طويلة المدة منذ نصف نيسان بفرق مكونة من اثنين".وقال :"فرقنا موجودة حاليا في الدوائر اللبنانية كافة. وتلتقي الفرق عددا كبيرا من المحاورين، وقد قاموا بمئات اللقاءات. وبفضل هذه الإجتماعات، يستطيعون تقييم الجوانب المختلفة مثل التحضيرات للإنتخابات، اللوجيستيات، الحملات الإنتخابية وتمويلها، فضلا عن الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعية".أضاف:"في الأيام الأخيرة، قمت بزيارة العديد من المراقبين، مهنيتهم واطلاعهم وتحضيراتهم تخولهم مراقبة آخر أسبوع قبل الإنتخابات واليوم الإنتخابي.صدقية بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات مبنية على المنهجية التّالية:- نجري تحليلا شاملا للعملية الإنتخابية، استنادا على المراقبة الطويلة المدة.- نعمل باستقلالية كاملة عن السلطات اللبنانية والسياسيين والمؤسسات.-يتم تمويل بعثات مراقبة الإنتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي حصرا من ميزانيات هذا الإتحاد.- بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات لا تحكم على النتائج ولا تصادق عليها.أريد تسليط الضوء على مهنية زملائنا، من الفريق الرئيسي إلى المراقبين في مهمة طويلة المدة حتى المراقبين الموجودين هنا اليوم أمامكم.الـ 40 مراقبا الذين سينتشرون اليوم سيعززون عمل البعثة، إلى جانب 66 مراقبا في مهمة قصيرة المدة تم توظيفهم من قبل السلك الديبلوماسي للاتحاد الأوروبي في لبنان ووفد من الإتحاد الأوروبي لمراقبة علمية الإقتراع والتصويت والفرز في اليوم الإنتخابي.إذا، ابتداء من اليوم، أصبحت بعثتنا أكبر، وأقوى وستواصل وجودها على المناطق اللبنانية كافة.نهار الأحد في 15 أيار، بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات ستتألف من 170 مراقبا".أضاف:"أريد أن أشدد على أن بعثة الإتحاد الأوروبي لا تتدخل في العملية الإنتخابية.لهذا السبب لا تعطي البعثة أي تصريح عما تم مراقبته أثناء الحملات أو في اليوم الإنتخابي إلى حين يوم الثلاثاء 17 ايار 2022، حين سنعلن عن البيان الأولي خلال مؤتمر صحافي".وختم :"بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات ستبقى في البلاد إلى حين انتهاء العملية الإنتخابية".