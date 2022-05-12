ماذا أوضحت الجامعة اللبنانية - الأميركية عن الإشكال بين أحد رجال الدين ونجله مع عدد من الطلاب؟

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علقت الجامعة اللبنانية - الأميركية في بيان، على "خبر تداوله بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن حصول إشكال داخل حرم الجامعة بين أحد رجال الدين ونجله الشاب مع عدد من طلاب الجامعة".وأوضحت الجامعة أن "لا علاقة لها بما جرى"، لافتة إلى أن "الحادثة جرت في الشارع المحاذي للحرم الجامعي"، مشيرة إلى أن "الإدارة فتحت تحقيقا لتبيان التفاصيل الكاملة لما جرى واتخاذ الإجراءات المناسبة عند اتضاح الحقيقة بما يتناسب مع القوانين التي تحكم عمل الحياة الطالبية".وجددت تأكيدها أن "الحرم الجامعي هو مساحة تلاق وحوار وإلفة بين كل المواطنين، وخصوصا الشباب"، داعية وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل الأخبار".