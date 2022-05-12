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لبنان

مولوي استقبل لجنة المراقبين للانتخابات من جامعة الدول العربية

Lebanon 24
12-05-2022 | 12:50
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 استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه بالوزارة مساء اليوم، لجنة المراقبين للانتخابات من جامعة الدول العربية برئاسة الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي، وتم البحث في عمل لجنة المراقبين بالانتخابات التي ستجري الأحد المقبل.
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