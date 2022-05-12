عودة شبه أكيدة

يتصرف مرجع حالي، وكأن عودته شبه أكيدة لمنصبه، في ضوء رهانات على تفاهم أميركي، أوروبي، إقليمي وعربي على عدم ترك لبنان يواجه مصيره، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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