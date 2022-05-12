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لبنان

عودة شبه أكيدة

Lebanon 24
12-05-2022 | 17:02
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يتصرف مرجع حالي، وكأن عودته شبه أكيدة لمنصبه، في ضوء رهانات على تفاهم أميركي، أوروبي، إقليمي وعربي على عدم ترك لبنان يواجه مصيره، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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