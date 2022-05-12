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لبنان

انفراج في السوق السوداء

Lebanon 24
12-05-2022 | 17:06
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أدى انفراج قضائي إلى انفراج في السوق السوداء لجهة تراجع ملحوظ في سعر الصرف، خلافاً للمتوقع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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