مهرجانات "حزب الله": إستنهاض للقواعد أم لدعم الحلفاء؟

اللافت في هذه الدورة الانتخابية تكثيف حزب الله مهرجاناته في مختلف المناطق وثلاث اطلالات متتالية للامين العام للحزب السيد حسن نصرالله آخرها اليوم في مهرجان انتخابي يقيمه الحزب في البقاع، "ستتخلله مواقف نوعية تأتي استكمالاً لمواقفه في الخطابين الأخيرين لا سيما في الملفات الاقتصادية والمالية والحرب على المقاومة من البوابة المعيشية"، بحسب مصدر معني.

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مصدر حزبي بارز قال" ان تعمّد حزب الله تكثيف تحركاته الانتخابية واطلالات السيد نصرالله العالية النبرة هدفها تحفيز القواعد الحزبية بالدرجة الاولى، بعدما لمس المعنيون في الماكينة الانتخابية حالة تململ واسعة وبرودة شعبية لافتة. كما ان الهاجس الاكبر لدى الحزب هو رفع نسبة الاقتراع لعدم السماح باي خرق للوائح المنافسة للوائحه خصوصا في ما يتعلق بالمقاعد الشيعية".

في المقابل يعتبر مصدر مقرّب من حزب الله" أن احد اسباب إقامة مهرجانات حاشدة هو تطمين الحزب لحلفائه ومناصريهم وتبيان القدرات الشعبية التي يتمتع بها.

ويضيف المصدر أنّ "الحزب بالغ في حشد جمهوره في المناطق وهذا لم يكن يفعله بهذه الكثافة من قبل لرفع معنويات جمهوره وحلفائه وعدم استمرار جو الاحباط الذي يسيطر عليهم".