هل سيصدر جدول اسعار للمحروقات اليوم؟

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كشف ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا الا جدول اسعار جديد للمحروقات قبل الانتخبات النيابية، مشدداً على ان الكميات اللازمة لتامين حاجات السوق في الايام المقبلة متوفرة لدى المحطات.واذ لفت في حديث الى صوت كل لبنان، على وجوب الالتزام بجدول الاسعار الذي تصده وزارة الطاقة، أكد ان تعديل الاسعار وفقاً لسعر صرف الدولار اليومي يعرض المحطة المخالفة للخطر والملاحقة في ظل عدم وجود قرار رسمي يسمح لها بذلك.