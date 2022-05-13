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لبنان

بعدما قتل والد زوجته في طرابلس... هذا ما قام به

Lebanon 24
13-05-2022 | 02:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه بعد اقدام المدعو ع.ت منذ ايام على قتل والد زوجته ع.ع بعد طعنه في صدره في جبل محسن - طرابلس اثر خلافات عائلية، قام القاتل فجر اليوم بتسليم نفسه لدورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وقد اودع الموقوف تحت اشراف القضاء المختص لاجراء المقتضى القانوني بحقه.
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يذكر انه توارى عن الانظار منذ وقت الحادث.
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