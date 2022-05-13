بعدما قتل والد زوجته في طرابلس... هذا ما قام به

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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه بعد اقدام المدعو ع.ت منذ ايام على قتل والد زوجته ع.ع بعد طعنه في صدره في جبل محسن - طرابلس اثر خلافات عائلية، قام القاتل فجر اليوم بتسليم نفسه لدورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وقد اودع الموقوف تحت اشراف القضاء المختص لاجراء المقتضى القانوني بحقه.يذكر انه توارى عن الانظار منذ وقت الحادث.