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لبنان

سرايا النبطية تتسلّم 253 صندوق اقتراع

Lebanon 24
13-05-2022 | 03:34
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تسلمت دوائر السرايا االحكومية في النبطية صناديق الاقتراع المرسلة من وزارة الداخلية من بيروت ، وعددها 253 وهي جاهزة بكل محتوياتها من لوائح ومستندات وقرطاسية ، تمهيدا لتسليمها صباح غد السبت الى رؤساء الاقلام في 42 بلدة في قضاء النبطية.
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وزار وفد من المراقبين الدوليين للانتخابات النيابية محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه ، وأطلعه على عملية تجهيز صناديق الاقتراع وآلية تسليمها غدا ، وثم عقد اجتماع في مكتبه .

 
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