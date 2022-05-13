سرايا النبطية تتسلّم 253 صندوق اقتراع

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تسلمت دوائر السرايا االحكومية في النبطية صناديق الاقتراع المرسلة من وزارة الداخلية من بيروت ، وعددها 253 وهي جاهزة بكل محتوياتها من لوائح ومستندات وقرطاسية ، تمهيدا لتسليمها صباح غد السبت الى رؤساء الاقلام في 42 بلدة في قضاء النبطية.وزار وفد من المراقبين الدوليين للانتخابات النيابية محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه ، وأطلعه على عملية تجهيز صناديق الاقتراع وآلية تسليمها غدا ، وثم عقد اجتماع في مكتبه .