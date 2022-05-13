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لبنان

عشية الانتخابات النيابية... هذا ما يفعله الجيش في طرابلس

Lebanon 24
13-05-2022 | 05:43
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن قيام  الجيش منذ صباح اليوم، بتعزيز حصوره في مدينة طرابلس، اذ استقدم عناصر اضافية من افواج التدخل ومغاوير البحر وذلك من ضمن الخطة الموضوعة لحفظ امن وسلامة العملية الانتخابية نهار الاحد المقبل. 
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