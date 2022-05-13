22
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
20
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نداءٌ من "لادي" لوزارة الداخلية.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
13-05-2022
|
06:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالبت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات "لادي" وزارة الداخلية والبلديات، بإصدار تعميم فوري وعاجل يؤكد الإلتزام بتطبيق للقانون الذي يحظر على لجان القيد الإبتدائية إدراج أي إسم جديد على لوائح الشطب بعد 25 آذار 2022، وذلك وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 89 من قانون الإنتخابات 44/2017، التي تنص على الآتي: "لا يجوز لأحد أن يقترع إلا إذا كان إسمه مقيدًا في لائحة الشطب العائدة للقلم أو إذا كان قد إستحصل من لجنة القيد المختصة على قرار يقيد إسمه قبل الخامس والعشرين من شهر آذار بعد مراجعة الوزارة".
Advertisement
وكانت الجمعية علمت أن وزارة الداخلية ستصدر تعميماً ظهر يوم الخميس 12 أيار يمنع إدراج أي إسم على لوائح الشطب لئلا تستغل الماكينات الإنتخابية للمرشحين والأحزاب الأمر قبيل الإنتخابات النيابية في 15 أيار.
ولكن حتى تاريخ إصدار "لادي" هذا البيان، لم تصدر وزارة الداخلية أي تعميم في هذا الشأن.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سيناريو سعر الدولار بعد الانتخابات.. خبير اقتصادي يكشف مفاجأة
Lebanon 24
سيناريو سعر الدولار بعد الانتخابات.. خبير اقتصادي يكشف مفاجأة
02:29 | 2022-05-13
13/05/2022 02:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة كارلا حداد حديث المواقع بجمالها.. كبرت وأصبحت نسخة عن والدتها (صور)
Lebanon 24
ابنة كارلا حداد حديث المواقع بجمالها.. كبرت وأصبحت نسخة عن والدتها (صور)
04:00 | 2022-05-13
13/05/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رولا سعد بمبلابس صيفية... شاهدوها كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
رولا سعد بمبلابس صيفية... شاهدوها كيف بدت (صورة)
16:00 | 2022-05-12
12/05/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي يصدرُ "توجيهاته" النهائية.. هل سيدعم جنبلاط "انتخابياً"؟
Lebanon 24
برّي يصدرُ "توجيهاته" النهائية.. هل سيدعم جنبلاط "انتخابياً"؟
03:00 | 2022-05-13
13/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يغيّب رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد
Lebanon 24
الموت يغيّب رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد
06:17 | 2022-05-13
13/05/2022 06:17:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:25 | 2022-05-13
بدء وصول صناديق الاقتراع الى سرايا حلبا
12:24 | 2022-05-13
وزارة الصحة: 62 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
12:16 | 2022-05-13
خطف شابة في هذه المنطقة.. هكذا اُستدرجت برفقة خطيبها وشقيقته
12:10 | 2022-05-13
هل أعطى كرم كلمته الأخيرة؟
11:45 | 2022-05-13
ميقاتي: لطالما نادت شريحة واسعة من اللبنانيين بالتغيير.. وهذه هي الفرصة المناسبة
11:40 | 2022-05-13
ادارة مستشفى الحريري تعلن تعليق الاضراب
فيديو
تعرفوا إلى سيارة "Range Rover Sport" الجديدة... وهذه ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Range Rover Sport" الجديدة... وهذه ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2022-05-13
13/05/2022 20:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يُهدد: اللي بدو يعتدي علي بمحيه من الوجود! (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبناني يُهدد: اللي بدو يعتدي علي بمحيه من الوجود! (فيديو)
00:23 | 2022-05-13
13/05/2022 20:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وداع رسمي لشيرين أبو عاقلة في رام الله (فيديو)
Lebanon 24
وداع رسمي لشيرين أبو عاقلة في رام الله (فيديو)
06:00 | 2022-05-12
13/05/2022 20:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact