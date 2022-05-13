نداءٌ من "لادي" لوزارة الداخلية.. هذا ما جاء فيه

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طالبت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات "لادي" وزارة الداخلية والبلديات، بإصدار تعميم فوري وعاجل يؤكد الإلتزام بتطبيق للقانون الذي يحظر على لجان القيد الإبتدائية إدراج أي إسم جديد على لوائح الشطب بعد 25 آذار 2022، وذلك وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 89 من قانون الإنتخابات 44/2017، التي تنص على الآتي: "لا يجوز لأحد أن يقترع إلا إذا كان إسمه مقيدًا في لائحة الشطب العائدة للقلم أو إذا كان قد إستحصل من لجنة القيد المختصة على قرار يقيد إسمه قبل الخامس والعشرين من شهر آذار بعد مراجعة الوزارة".وكانت الجمعية علمت أن وزارة الداخلية ستصدر تعميماً ظهر يوم الخميس 12 أيار يمنع إدراج أي إسم على لوائح الشطب لئلا تستغل الماكينات الإنتخابية للمرشحين والأحزاب الأمر قبيل الإنتخابات النيابية في 15 أيار.ولكن حتى تاريخ إصدار "لادي" هذا البيان، لم تصدر وزارة الداخلية أي تعميم في هذا الشأن.