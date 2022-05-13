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لبنان

مولوي نعى الشيخ خليفة بن زايد: صاحب الأيادي البيضاء والقائد الصادق لبلاده

Lebanon 24
13-05-2022 | 07:12
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نعى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر حسابه على "تويتر" رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد، وقال: "في غياب صاحب الأيادي البيضاء والقائد الصادق لبلاده، نسأل الله عز وجل الرحمة لروحه والعزاء لقيادة وشعب دولة الامارات العربية الشقيقة وللأمة العربية جمعاء. ‏رحم الله رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد وأسكنه فسيح جنانه. إنا لله وإنا لله وإنا إليه راجعون".
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