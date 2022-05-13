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لبنان

عون: لبنان يفتقد بغياب الشيخ خليفة رئيساً مدافعاً عن القضايا العربية العادلة

Lebanon 24
13-05-2022 | 08:23
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ابرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم، الى نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والى ولي عهد امارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معزيا بوفاة رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان.
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واعتبر الرئيس عون انه برحيل الشيخ خليفة،" تفتقد الامارات احد ابرز رواد النهضة والحداثة فيها الذي سار على خطى والده مؤسس  الدولة  الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مستلهما حكمته ورؤيته المستقبلية  الضامنة لتحقيق الرفاه في البلاد وتطورها والارتقاء بها الى مصاف الدول المتقدمة، كما تفتقد الدول العربية رئيسا حمل قضاياها العادلة وكان مناصرا لها ومدافعا عنها  في المحافل الدولية فيما يفتقد لبنان اخا صادقا احبه واحب شعبه الذي بادله المحبة والوفاء".


وقدم الرئيس  عون الى الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد التعازي باسم لبنان رئيسا وشعبا، سائلا" للراحل الكبير الرحمة ولدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة دوام التقدم والرفاه".
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