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لبنان

مولوي ترأس اجتماعا امنيا: يوم الاحد سيكون عرسا وطنيا ديموقراطيا بأجواء سليمة منضبطة

Lebanon 24
13-05-2022 | 08:42
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 ترأس وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اجتماعا أمنيا، حضره ضباط من الاجهزة الامنية والعسكرية، لتنسيق الخطوات العملية على الارض خلال فترة الانتخابات النيابية.
 
وقال مولوي بعد الاجتماع: "تدارسنا في مواضيع الترتيبات الامنية واللوجستية والادارية لادارة العملية الانتخابية الاحد المقبل، وعهدنا ملف الكهرباء الى جهاز أمن الدولة الذي وضع خطة كاملة للتعاطي مع اصحاب مولدات الكهرباء والاماكن التي فيها مولدات، مثل البلديات والمراكز الدينية. ونحن زودنا كل مراكز واقلام الاقتراع باللمبات اللازمة واستطعنا الربط مع فريق تقني متواجد على نحو دائم. كما تم تجهيز وتهيئة اللازم مع مراكز القيد لتوفير الكهرباء طيلة الوقت. وكما وعدنا ان تتوفر الكهرباء في ساعات معينة خلال النهار تسهيلا لاقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إستعمال المصاعد الموجودة في حرم المدارس ومراكز الاقتراع".
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اضاف: "اجتماعنا اليوم هو اجتماع مفتوح، ونحن على تواصل دائم مع غرفة العمليات التي تضم الجيش والامن العام وقوى الامن وأمن الدولة، وستكون على تواصل معنا في وزارة الداخلية، وانا اتابع بالتفاصيل على مدى الساعات 24 مع فريق عمل الوزارة مشكورا".
 
وطمأن مولوي "اننا سنكون شفافين بكل الملفات، وانا مندوب المواطن بهذه العملية، ونعدهم بأننا سنكون جاهزين لتلقي الشكاوى في غرفة العمليات وسنتابع دقائق الامور وتفاصيلها ليكون نهار الاحد عرسا وطنيا ديموقراطيا وبأجواء سليمة منضبطة، ونهنىء بعضنا بنجاح الانتخابات".
 
وشدد مولوي "على الموظفين الاطلاع على الفيديو والكتيب المخصص والابقاء على تواصل دائم مع غرفة العمليات في الوزارة التي سأتواجد فيها مع المدير العام للاجابة على كل التساؤلات التي تطرح".
 
ونفى "ان يكون هناك اي شوائب في انتخابات المغتربين وان كل اللوائح فيها علامات الضمانة والامان، ولا علامات فارقة على بعض اللوائح، وما ظهر من بعض الشعيرات هي من نسيج الورقة وهي علامة امان ضد التزوير".
المصدر: الوكالة الوطنية
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