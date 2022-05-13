العينُ على محطات المحروقات في لبنان.. ماذا يجري؟

وسط الحراك الانتخابي المُتصاعد، تدفقت بشكل لافت الأموال على محطات المحروقات، خصوصاً تلك التي تمّ التعاقدُ معها من قبل المرشحين واللوائح.



Advertisement وقالت مصادر في قطاع المحروقات لـ"لبنان24" إنّ "هناك أموالٌ تدفع بكثرة وبالليرة اللبنانية للمحطات من أجل تمويل المحروقات للمندوبين والعاملين ضمن الماكينات الانتخابية". وقالت مصادر في قطاع المحروقات لـإنّ "هناك أموالٌ تدفع بكثرة وبالليرة اللبنانية للمحطات من أجل تمويل المحروقات للمندوبين والعاملين ضمن الماكينات الانتخابية".