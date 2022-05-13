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لبنان

العينُ على محطات المحروقات في لبنان.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
13-05-2022 | 13:17
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وسط الحراك الانتخابي المُتصاعد، تدفقت بشكل لافت الأموال على محطات المحروقات، خصوصاً تلك التي تمّ التعاقدُ معها من قبل المرشحين واللوائح.

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وقالت مصادر في قطاع المحروقات لـ"لبنان24" إنّ "هناك أموالٌ تدفع بكثرة وبالليرة اللبنانية للمحطات من أجل تمويل المحروقات للمندوبين والعاملين ضمن الماكينات الانتخابية".

مع هذا، أشارت المصادر إلى أن "الانتخابات لم تؤدّ إلى زيادة الضغط على مخزون البنزين"، وأضافت: "على الرغم من وجود كثافة من المندوبين والماكينات الانتخابية لتعبئة المحروقات، إلا أن الحركة على المحطات ليست كبيرة، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي للناس".
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