سوق الدولار.. هذا ما شهدته خلال الساعات الماضية

شهدت السّوق الموازية خلال الساعات الماضية، ارتفاعاً إضافياً في سعر الدولار الذي تجاوز الـ27500 ليرة لبنانية.



وقال أحد الصرافين لـ"لبنان24" إنّ "هناك طلباً على الدولار برز مؤخراً ضمن المجموعات المرتبطة بالسوق"، مشيراً إلى أن "هناك كمية من الليرة اللبنانية وُجدت في السوق الموازية من أجل شراء الدولار بها"، وأضاف: "زيادة الطلب مقابل العرض أدت إلى ارتفاع الضغط على سعر الدولار، وهذا الأمرُ يحصل بشكل مستمر".