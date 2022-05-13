الجيش: طيران إسرائيلي يخرق سماء بيروت والدامور

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

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"بتاريخ 12/05/2022 الساعة 19.00 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الدامور، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت، ومن ثم غادرت الأجواء بتاريخ 13/5/2022 عند الساعة 02.15 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة.وبتاريخ 13/05/2022 الساعة 02.55 خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب مدينة بيروت، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها وجبل لبنان، ومن ثم غادرت الأجواء عند الساعة 06.10 من فوق البحر غرب المدينة المذكورة.وتتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".