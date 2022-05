بالصورة.. علامة فارقة في اللوازم الانتخابية التي سلمت اليوم!

نشر مصور وكالة "رويترز" عصام عبدالله على صفحته على موقع "تويتر" صورة من داخل أحد مراكز توريع اللوازم الانتخابية في بيروت أظهرت ان من بين اللوازم المستحدثة في انتخابات 2022 وجود مصابيح على البطارية ما يؤشر إلى مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي.

One day before the #Lebaneseelections2022 , Lebanese government election officials collecting ballot boxes, and for sure a rechargeable light is included 💡 pic.twitter.com/Xldodj9kP8