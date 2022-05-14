انتهاء توزيع صناديق الاقتراع في عاليه

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أشرفت قائمقام عاليه بدر زيدان العريضي على توزيع صناديق الاقتراع البالغ عددها245 في مدرسة خالد جنبلاط الرسمية في مدينة عاليه، على رؤساء الأقلام، منذ الخامسة فجرا.وكان فريق عمل القائمقامية والقائمقام زيدان حضروا إلى مركز توزيع الصناديق منذ ليل أمس مع كافة التجهيزات لإنجاح عملية تسليم الصناديق لرؤساء الأقلام، علما ان الجيش والقوى الأمنية متواجدة في محيط وداخل مركز التوزيع لحفظ الأمن.