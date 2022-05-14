آخر المعطيات.. ما جديد "الصّوت السّني" في الانتخابات؟

تُجري إحدى شركات الإحصاء دراسة تركّز على الصوت السّني في مختلف المناطق، ومن خلالها يجري تقييم الوضع الانتخابي لمختلف الشرائح الشعبية في البيئة السنية.



Advertisement وتبيّن أن من خلال النتائج الأولية للبحث أنّ المقاطعة في الشارع السني للانتخابات، ليست شاملة، وما يظهر هو أن الإقبال سيكون كبيراً. وتبيّن أن من خلال النتائج الأولية للبحث أنّ المقاطعة في الشارع السني للانتخابات، ليست شاملة، وما يظهر هو أن الإقبال سيكون كبيراً.