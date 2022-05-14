أمرٌ غير محسوب يفجر "إشكالاتٍ" بين مرشحين

يواجهُ العديد من المرشحين إشكالات على صعيد المندوبين المتجولين، وقد تبيّن أن هناك مرشحين حصلوا على مندوبين أكثر من زملائهم ضمن اللائحة الواحدة.

وفي السياق، تبيّن أن أحد المرشحين في لائحة أساسية في جبل لبنان، واجه إشكالية مع جهة سياسية يتحالف معها، إلا أن تم تسوية الأمر فوراً بعد تدخلات من أطرافٍ صديقة عملت على "تهدئة الأجواء".