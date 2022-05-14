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لبنان

أمرٌ غير محسوب يفجر "إشكالاتٍ" بين مرشحين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-05-2022 | 03:30
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يواجهُ العديد من المرشحين إشكالات على صعيد المندوبين المتجولين، وقد تبيّن أن هناك مرشحين حصلوا على مندوبين أكثر من زملائهم ضمن اللائحة الواحدة. 
وفي السياق، تبيّن أن أحد المرشحين في لائحة أساسية في جبل لبنان، واجه إشكالية مع جهة سياسية يتحالف معها، إلا أن تم تسوية الأمر فوراً بعد تدخلات من أطرافٍ صديقة عملت على "تهدئة الأجواء". 
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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