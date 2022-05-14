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لبنان

تسليم 192 صندوقا في مرجعيون

Lebanon 24
14-05-2022 | 03:21
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بدأت مند السادسة صباحا عملية تسليم صناديق الاقتراع في مرجعيون لرؤساء الاقلام وعددها نحو 192 صندوقا، موزعة على 38 مركز اقتراع مع كل لوازمها، والمخصصة لقرى وبلدات قضاء مرجعيون التي يبلغ عددها 32 بعدما كانت وصلت الى مبنى بلدية جديدة مرجعيون، تحت حراسة مشددة من القوى الأمنية.
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وأشرف القائمقام وسام الحايك، بمعاونة مختار البلدة سامي عبلة على عملية تسليم الصناديق، ووضع اللمسات الأخيرة على كل الأمور اللوجستية والإدارية لتأمين حسن سير العملية الانتخابية، بمواكبة رئيس سرية درك مرجعيون الملازم اول نيكولا حايك.
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