قائمقام الشوف أنهت توزيع الصناديق

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أنهت قائمقام الشوف مارلين قهوجي توزيع الصناديق الانتخابية على المراكز في القضاء صباحا، وبلغ عددها 381 موزعة على 94 بلدة في الشوف الاعلى واقليم الخروب والساحل.وتمت عملية التوزيع وفق تنظيم لوجستي واداري وبأجواء هادئة.