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لبنان

السنيورة يلتقي وفد المراقبين الاوروبيين للانتخابات

Lebanon 24
14-05-2022 | 05:37
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 استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في بلس صباح اليوم وفد بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية برئاسة النائب في البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني. ورحب الرئيس السنيورة بأعضاء البعثة، وأكد "أهمية دورها في مراقبة العملية الانتخابية، والتأكيد على عدالتها وضمان حياديتها".
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وشرح السنيورة للوفد طبيعة قانون الانتخاب المعمول به حاليا في لبنان، والمعطيات التي تحيط بالعملية الانتخابية المقررة إجراؤها غدا.
 
وأبدى السنيورة استعداده الكامل لمساعدة البعثة في كل ما تطلب.
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